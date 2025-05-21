США «до какой-то степени» удалось сблизить позиции РФ и Украины - Уиткофф

16:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация смогла до определенной степени сблизить позиции России и киевских властей в вопросе урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«В подобных переговорах люди занимают определенные позиции, — сказал он в интервью телеканалу ABC News. — Искусство состоит в том, чтобы сократить разрыв между сторонами, и я полагаю, что нам до какой-то степени удалось это сделать».