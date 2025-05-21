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НОВОСТИ

Президенты России и США проведут успешный разговор - Уиткофф

17:00 18.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф выразил надежду на то, что телефонный разговор американского лидера с главой российского государства Владимиром Путиным будет успешным и поможет «разобрать завалы».

«Я думаю, что это будет очень успешный разговор», — заявил Уиткофф в интервью телекомпании ABC, выразив надежду на то, что по итогам беседы двух лидеров «удастся разобрать завалы». Уиткофф добавил, что, по оценке США, прямые переговоры России и Украины в Стамбуле привели к «хорошим достижениям».

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