Президенты России и США проведут успешный разговор - Уиткофф

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф выразил надежду на то, что телефонный разговор американского лидера с главой российского государства Владимиром Путиным будет успешным и поможет «разобрать завалы».

«Я думаю, что это будет очень успешный разговор», — заявил Уиткофф в интервью телекомпании ABC, выразив надежду на то, что по итогам беседы двух лидеров «удастся разобрать завалы». Уиткофф добавил, что, по оценке США, прямые переговоры России и Украины в Стамбуле привели к «хорошим достижениям».