Только при согласии РФ на мирное соглашение Трамп остановит поддержку Киева - СМИ
09:20 19.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Трамп прекратит поддержку Киева лишь в том случае, если мы согласимся на мирное соглашение. Просто так руки он не умоет. И потом, Трамп не вечен. Глубинное государство в США очень сильно, если что, оно и убить своего президента может — первый раз, что ли? И в Америке все еще может вернуться на круги своя… Хотя, с другой стороны, мир уже изменился. Например, Европы как субъекта мировой политики больше не существует. И это тоже дает надежду на завершение конфликта», — заявил Степашин.
3 марта Трамп назвал в соцсети Truth Social «худшим заявлением» слова Владимира Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине еще очень далеко. Он предупредил, что «Америка больше не будет с этим мириться». Позднее в тот же день Трамп заявил, явно имея в виду Зеленского, что противник мира на Украине «не задержится здесь надолго», и выразил уверенность в стремлении России к урегулированию конфликта.
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