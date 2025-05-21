Только при согласии РФ на мирное соглашение Трамп остановит поддержку Киева - СМИ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп остановит поддержку Киева только в случае согласия России на мирное соглашение. Такое мнение выразил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в интервью aif.ru.



«Трамп прекратит поддержку Киева лишь в том случае, если мы согласимся на мирное соглашение. Просто так руки он не умоет. И потом, Трамп не вечен. Глубинное государство в США очень сильно, если что, оно и убить своего президента может — первый раз, что ли? И в Америке все еще может вернуться на круги своя… Хотя, с другой стороны, мир уже изменился. Например, Европы как субъекта мировой политики больше не существует. И это тоже дает надежду на завершение конфликта», — заявил Степашин.



3 марта Трамп назвал в соцсети Truth Social «худшим заявлением» слова Владимира Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине еще очень далеко. Он предупредил, что «Америка больше не будет с этим мириться». Позднее в тот же день Трамп заявил, явно имея в виду Зеленского, что противник мира на Украине «не задержится здесь надолго», и выразил уверенность в стремлении России к урегулированию конфликта.





