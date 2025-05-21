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На осенних выборах 2026 года 10% мандатов могут получить участники СВО - Коммерсант

09:35 19.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый десятый мандат могут получить участники специальной военной операции на сентябрьских выборах в региональные и муниципальные парламенты. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

При этом уточняется, что это желаемое значение для прохождения бойцов в региональные и муниципальные парламенты, которое не закреплено на официальном уровне. Издание отмечает, что 10% — это взвешенная доля представительства ветеранов во власти, которую можно экстраполировать и на предстоящую в 2026 году думскую кампанию.

«Но мы для себя так решили и неформально призываем к этому регионы. Все понимают, что это наш долг перед этими людьми», — передает «Коммерсант» слова руководителя центрального исполкома «Единой России» Александра Сидякина. По данным издания, в партии ориентируются на достижение 10% представителей ветеранов во власти, которых можно будет привлечь к думской кампании 2026 года.

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