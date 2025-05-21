В одном из курских сел обнаружено более 100 противотанковых мин производства Германии

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие 92-го саперного полка группировки войск «Север» обнаружили в одном из сел Суджанского района Курской области 103 противотанковые мины производства Германии. Об этом журналистам сообщил старший расчета саперов полка с позывным Химера.



«Недавно обнаружили 103 таких мины (противотанковые мины производства ФРГ — прим. ТАСС). Данные экземпляры были установлены на обочины. Мы их уже обезвредили, взрыватели выкрутили», — сказал военнослужащий.



Помимо мин на обочинах дорог, саперы также обнаружили минное поле в непосредственной близости с населенным пунктом.





