Приоритет Трампа - нормализация двусторонних отношений с РФ, считает эксперт
12:20 19.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Приоритет Трампа — нормализация двусторонних отношений с Россией. Речь о восстановлении экономических отношений, чтобы теснее привязать Россию к США. Для него это стоит на первом плане. И он готов заплатить за это высокую цену», — заявил эксперт в интервью телеканалу Welt.
По его мнению, Европа не имеет большого влияния на США в вопросе украинского урегулирования.
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