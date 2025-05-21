Приоритет Трампа - нормализация двусторонних отношений с РФ, считает эксперт

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Немецкий военный эксперт, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала считает, что нормализация отношений с Россией стала приоритетной задачей для президента США Дональда Трампа.



«Приоритет Трампа — нормализация двусторонних отношений с Россией. Речь о восстановлении экономических отношений, чтобы теснее привязать Россию к США. Для него это стоит на первом плане. И он готов заплатить за это высокую цену», — заявил эксперт в интервью телеканалу Welt.



По его мнению, Европа не имеет большого влияния на США в вопросе украинского урегулирования.





