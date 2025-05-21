В Софии продолжжается забастовка работников наземного транспорта

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Забастовка работников наземного общественного транспорта продолжается в Софии, городские власти и профсоюзы не могут договориться об увеличении зарплат. Как сообщает корреспондент ТАСС, трамваи, троллейбусы и автобусы шестой день не выходят на маршруты, а метро остается единственно доступным видом общественного транспорта.



После первого раунда переговоров с мэром города Василом Терзиевым, он состоялся в пятницу, транспортники снизили свои требования на размер первоначального увеличения зарплат до 300 левов (около 150 евро), но мэрия не готова ее увеличить больше чем на 180 левов (около 90 евро). В понедельник состоялась новая встреча, но компромиссного решения добиться не удалось. Забастовка объявлена бессрочной, сообщается, что к ней могут присоединиться работники метрополитена.





