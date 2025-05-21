ВОЗ вынуждена вдвое сократить руководителей и урезать число департаментов
14:45 19.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В результате определения приоритетов была разработана новая оптимизированная структура штаб-квартиры, в соответствии с которой число членов исполнительного руководства сокращено с 14 до 7, а число департаментов — с 76 до 34», — сказал он. Глава ВОЗ напомнил участникам ассамблеи, что на этой неделе им предстоит рассмотреть урезанный вариант бюджета организации на период с 2026 по 2027 год в размере $4,2 млрд, который на 21% меньше изначального предложения. По его оценкам, выделение порядка 60% этой суммы уже гарантировано.
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