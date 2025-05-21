0
0
1186
НОВОСТИ

ВОЗ вынуждена вдвое сократить руководителей и урезать число департаментов

14:45 19.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вынуждена вдвое сократить число позиций в руководящем звене и более чем в два раза урезать число департаментов организации на фоне снижения финансирования со стороны стран — участниц организации. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на открытии 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

«В результате определения приоритетов была разработана новая оптимизированная структура штаб-квартиры, в соответствии с которой число членов исполнительного руководства сокращено с 14 до 7, а число департаментов — с 76 до 34», — сказал он. Глава ВОЗ напомнил участникам ассамблеи, что на этой неделе им предстоит рассмотреть урезанный вариант бюджета организации на период с 2026 по 2027 год в размере $4,2 млрд, который на 21% меньше изначального предложения. По его оценкам, выделение порядка 60% этой суммы уже гарантировано.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:20 21.05.2025
Для школьников создадут линейку словарей к единому учебнику по русскому языку
0
23
14:10 21.05.2025
В этом году достичь полного урегулирования на Украине вряд ли удастся - Кнайсль
0
53
13:35 21.05.2025
Путин одобрил идею создания музей освобождения Курской области от ВСУ
0
135
13:20 21.05.2025
Искусственный интеллект поможет людям быстрее восстанавливаться после болезней и травм
0
136
13:15 21.05.2025
Самым популярным видом спорта среди россиян оказался бег
0
143
13:10 21.05.2025
Западные СМИ устроили истерику после разговора Трампа и Путина - Медведчук
0
180
12:30 21.05.2025
По законам шариата во Франции живут целые кварталы практически живут - эксперт
0
227
12:20 21.05.2025
Через Telegram-боты мошенники похищают пароли от аккаунтов на «Госуслугах»
0
207
12:10 21.05.2025
Отказ США вводить санкции против РФ указывает на раскол в НАТО - NYT
0
256
11:20 21.05.2025
Во время президентского срока Байдена не проверяли на рак - WSJ
0
308

Возврат к списку