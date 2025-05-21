На 99-м году жтзни скончался Юрий Григорович
15:07 19.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщил ТАСС его помощник Александр Колесников.
«Юрий Григорович ушел из жизни на 99-м году», — сказал собеседник агентства. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.
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