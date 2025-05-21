Россия готова работать с Украиной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора - Путин

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, который в том числе может включать вопросы прекращения огня и принципы урегулирования конфликта. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин по итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

«Прежде всего я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, еще в 2022 году», — сказал Путин.

«Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия», — подчеркнул глава российского государства.

«И со своей стороны [Трамп] отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, и мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», — рассказал Путин.

«Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — сказал Путин.