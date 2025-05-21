Путин разговаривал с Трампом посредством так называемой «Красной линии» - Песков
20:45 19.05.2025 Источник: Интерфакс
Между Россией и США существует защищенная так называемая "красная линия", которая позволяет проводить переговоры по самым чувствительным вопросам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент, где бы он ни находился, он обладает всей инфраструктурой связи - и связи открытой, и связи закрытой, предназначенной для конфиденциальных переговоров, в том числе и межгосударственных. Как вы знаете, между Россией и США существует так называемая "красная линия" - это защищенная линия, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого он разместил у себя в Телеграм-канале.
Так Песков прокомментировал то, что разговор с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин вел из новой музыкальной школы федеральной территории "Сириус", а не как это принято, из рабочего кабинета в Кремле.
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