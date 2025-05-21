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Вероятность новых санкций США снизил разговор Трампа и Путина - СМИ

09:20 20.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным снизил вероятность введения Вашингтоном новых санкций против Москвы. Такое мнение выразил журналист британской газеты The Times Джордж Гриллс.

«Тон президента Трампа после телефонного разговора с президентом Путиным снова оказался смягчающим. Вместо того, чтобы наказать Россию „сокрушительными“ санкциями, на которые надеялись некоторые, он приветствовал „очень хороший“ телефонный разговор. После этого разговора надежда на американские санкции и укрепление решимости Трампа выглядит слабее, чем когда-либо», — написал Гриллс.

В понедельник Путин и Трамп провели длившийся более двух часов телефонный разговор, в ходе которого обсудили в первую очередь пути преодоления конфликта на Украине. Президент РФ высоко оценил беседу с Трампом и назвал ее конструктивной.


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