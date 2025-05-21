Апрель 2025 года занял второе место по температурным характеристикам в мире

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Апрель текущего года занял рекордное второе место по температурным характеристикам в мире. Температура 22-й месяц подряд превысила 1,5 градуса от значений доиндустриального периода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



«Служба по изменению климата „Коперникус“ пишет, что апрель 2025 года оказался вторым в ранге самых теплых месяцев в мире», — сказал он.



По словам метеоролога, апрель текущего года также стал 21-м месяцем за последние 22 месяца, когда аномалия температуры была более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального периода.





