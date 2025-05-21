0
0
790
НОВОСТИ

Китай готов делиться опытом по ликвидации бедности со странами ШОС

09:40 20.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти готовы делиться опытом по ликвидации бедности со странами — участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«В качестве председательствующего государства ШОС по принципу ротации Китай готов укреплять стратегические контакты с каждой из сторон, делиться опытом по борьбе с бедностью, углублять практическое сотрудничество», — приводит агентство Синьхуа слова китайского лидера, который направил послание участникам Форума ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию.

Как уточнил Си Цзиньпин, Пекин будет стремиться, чтобы еще больше стран «шли по пути борьбы с бедностью и устойчивого развития в соответствии с национальной спецификой». Он указал на необходимость объединения усилий в этом направлении для «построения прекрасного мира, свободного от бедности, со всеобщим процветанием».


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:20 21.05.2025
Для школьников создадут линейку словарей к единому учебнику по русскому языку
0
23
14:10 21.05.2025
В этом году достичь полного урегулирования на Украине вряд ли удастся - Кнайсль
0
53
13:35 21.05.2025
Путин одобрил идею создания музей освобождения Курской области от ВСУ
0
135
13:20 21.05.2025
Искусственный интеллект поможет людям быстрее восстанавливаться после болезней и травм
0
136
13:15 21.05.2025
Самым популярным видом спорта среди россиян оказался бег
0
143
13:10 21.05.2025
Западные СМИ устроили истерику после разговора Трампа и Путина - Медведчук
0
180
12:30 21.05.2025
По законам шариата во Франции живут целые кварталы практически живут - эксперт
0
227
12:20 21.05.2025
Через Telegram-боты мошенники похищают пароли от аккаунтов на «Госуслугах»
0
207
12:10 21.05.2025
Отказ США вводить санкции против РФ указывает на раскол в НАТО - NYT
0
256
11:20 21.05.2025
Во время президентского срока Байдена не проверяли на рак - WSJ
0
308

Возврат к списку