Китай готов делиться опытом по ликвидации бедности со странами ШОС

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти готовы делиться опытом по ликвидации бедности со странами — участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.



«В качестве председательствующего государства ШОС по принципу ротации Китай готов укреплять стратегические контакты с каждой из сторон, делиться опытом по борьбе с бедностью, углублять практическое сотрудничество», — приводит агентство Синьхуа слова китайского лидера, который направил послание участникам Форума ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию.



Как уточнил Си Цзиньпин, Пекин будет стремиться, чтобы еще больше стран «шли по пути борьбы с бедностью и устойчивого развития в соответствии с национальной спецификой». Он указал на необходимость объединения усилий в этом направлении для «построения прекрасного мира, свободного от бедности, со всеобщим процветанием».





