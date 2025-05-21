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ЕС сократит порядка 10 своих зарубежных миссий - СМИ

11:30 20.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейская служба внешних связей (EEAS), обеспечивающая сотрудничество Евросоюза со странами за пределами блока, сократит порядка 10 своих миссий в отдельных государствах и уволит около 100 сотрудников. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на документы и источники в руководстве ЕС.

По данным издания, глава европейской дипломатии Кая Каллас, в подчинении которой находится EEAS, представила высшим должностным лицам Еврокомиссии план реорганизации ведомства в рамках более масштабной оптимизации бюджета ключевых учреждений ЕС. Проект реформы получил одобрение, отмечают источники Politico.

План предполагает смену приоритетов службы внешних связей с гуманитарного и культурного партнерства в сторону оборонного сотрудничества и кооперации в целях соблюдения санкционного режима в отношении РФ и других стран. Это предполагает сокращение в течение двух лет 10 миссий EEAS в таких странах как, например, Белоруссия и Лесото, где совместная работа по этим направлениям либо невозможна, либо не имеет смысла. При этом подчеркивается, что ЕС не закроет ни одну из 144 миссий полностью, сокращение предполагает уменьшение размеров представительства до одного-трех человек. Помимо увольнения 100 сотрудников, также предполагается перераспределение части дипломатов в приоритетные страны.


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