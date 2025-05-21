В Якутии введен режим ЧС из-за повышения уровня воды в реке
13:30 20.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Среднеколымском районе. Уровень воды на реке Колыма у города Среднеколымска превысил критическую отметку. По последним данным, он составляет 1 272 см при критических 1 200. Рост уровня может продолжиться», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по поручению председателя правительства Кирилла Бычкова для координации работ на место отправляется первый вице-премьер Дмитрий Садовников. По данным оперштаба, подтоплено 12 дворовых территорий и частично восемь дорог местного значения. В 15 км ниже Среднеколымска наблюдается затор, который планируют ликвидировать при помощи взрывных работ.
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