Безработные украинцы не должны пользоваться равными с поляками правами - кандидат в президенты

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проживающие в Польше безработные украинцы не должны пользоваться равным с поляками доступом к социальной поддержке. Об этом заявил на встрече с избирателями кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий.



«Я считаю, что те украинцы, которые не работают и не вносят вклад в польский ВВП, не должны пользоваться такой же социальной поддержкой, как граждане польского государства», — сказал Навроцкий, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.



В Польше проживают около 1 млн граждан Украины, имеющих специальный статус и пользующихся социальными льготами.





