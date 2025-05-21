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НОВОСТИ

США не будут вводить против России новые санкции - Трамп

14:30 20.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил руководителям европейских стран и Владимиру Зеленскому, что не намерен сейчас вводить против России санкции, так как Москва, по его мнению, серьезно настроена на украинское урегулирование. Об этом порталу Axios сообщили участники беседы Трампа с европейскими лидерами.

По информации источников, Трамп выразил уверенность, что Россия «хочет заключить сделку» и согласна «немедленно» приступить к переговорам с Украиной о прекращении огня. Источники Axios отмечают, что европейские лидеры были «удивлены и шокированы» как заявлениями Трампа, так и его подчеркнуто уважительным тоном в отношении Путина. По данным портала, европейские политики ожидали, что Трамп сейчас сообщит им о согласии России на прекращение огня или о новом раунде американских санкций против РФ.


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