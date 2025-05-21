Глава Минобороны Польши: С неконтролируемым потоком сельхозпродукции из Украины покончено
17:50 20.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз восстановит с 6 июня импортные квоты на украинскую сельхозпродукцию. Об этом заявил журналистам в Сейме (нижней палате польского парламента) лидер Польской крестьянской партии и глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.
«У меня хорошая новость из Брюсселя! Покончено с неконтролируемым потоком сельскохозяйственной продукции, продуктов питания из Украины в Европу. Больше никаких директив [о беспошлинном ввозе товаров с Украины в ЕС] подобных той, которая вступила в силу сразу после начала войны на Украине», — сказал Косиняк-Камыш, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. «Фермеры, я хочу заверить вас, что с 6 июня мы возвращаемся к правилам, существовавшим до начала конфликта на Украине. К правилам, по которым будут ограничения и квоты», — добавил он. Министр не привел подробности принятого в Брюсселе решения.
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