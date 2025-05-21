Сбер призвал по умолчанию встраивать технологии по выявлению дипфейков в сервисы связи
18:38 20.05.2025
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов выступил модератором дискуссии «Актуальные проблемы борьбы с международной киберпреступностью» на XIII Петербургском международном юридическом форуме. Его сомодератором стал исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ Юрий Жданов.
Сбер с начала 2025 года помог своим клиентам сохранить от мошенников 150 млрд руб. По оценке Станислава Кузнецова, клиенты Сбера защищены от телефонных мошенников лучше, чем клиенты других банков. В Сбере эффективность антифрода составляет 99,9%.
Как отметил Станислав Кузнецов, киберпреступности всего 15 лет, при этом мошенники быстро адаптируются к изменениям. В 2010 году появился скимминг, однако после введения уголовной ответственности он быстро сошел на нет. Спустя пять лет возникли фишинг и телефонное мошенничество. С 2020-го объемы телефонного мошенничества стали быстро расти, и сегодня оно касается практически каждого жителя России. В прошлом году преступники даже стали заставлять людей совершать нападения на объекты инфраструктуры.
«В этом году стала популярной схема NFC Gate, когда мошенник просит жертву установить приложение, а после этого достаточно поднести карту к телефону – и после этого с нее можно удаленно снимать деньги в любой точке мира, – отметил Станислав Кузнецов. – Клиенты Сбера защищены, потому что в приложение СберБанк Онлайн встроен антивирус. А вот клиенты других финансовых организаций из-за этой схемы теряют 500–600 млн руб. в неделю».
Одна из самых актуальных проблем сегодня – дроперство, рассказал Станислав Кузнецов. Похищенную сумму дробят, разбивают на 10–20 дроперов, которые переводят их дальше, чтобы деньги нельзя было обнаружить. По данным Сбера, в России существует целая индустрия дроперов численностью не менее двух миллионов человек. При этом 60-70% из них не знают, что участвуют в мошеннических схемах.
Все чаще целью киберпреступников становятся несовершеннолетние. За несколько тысяч рублей дети сдают в аренду свои аккаунты, с которых совершаются киберпреступления. Или же ребенка запугивают, он берет телефон родителя и переводит преступникам деньги либо собирает ценности в доме и отдает их дроп-курьеру.
«Необходимо обучение основам киберграмотности, – подчеркнул Станислав Кузнецов. – Дети должны понимать, что они соучастники преступления. И надо принимать самые жесткие меры к организаторам таких преступлений. Только мы обнаружили уже 84 организованные преступные кибергруппы, которые профессионально нацелены на детей».
Ключевой вопрос сессии – какой будет киберпреступность завтра? Дипфейки, когда искусственный интеллект используется для создания за минуты поддельных видео, аудио или изображений, – уже реальность. Для обнаружения дипфейков также применяются соответствующие технологии искусственного интеллекта, и в Сбере такой инструмент уже создан и запатентован, рассказал Станислав Кузнецов. Но подобный инструмент должен стать стандартом. Необходимо по умолчанию встраивать технологии по выявлению и блокировке дипфейков в массовые сервисы связи, включая мессенджеры.
«Победить кибермошенничество без AI невозможно, сегодня в бой вступает искусственный интеллект, – сказал Станислав Кузнецов. – По нашим оценкам, уже к концу этого года будет стерта последняя граница – языковой барьер. Преступник сможет позвонить по телефону, а на той стороне человек будет слышать без акцента китайскую, английскую или любую другую речь. В результате телефонное мошенничество приобретет трансграничную природу. Как мы будем противостоять этой ситуации? Об этом нужно думать уже сейчас».
Станислав Кузнецов отдельно остановился на международном сотрудничестве по борьбе с киберпреступностью. Он подчеркнул, что нормативных документов в этой сфере в мире не существует, кроме европейской конвенции 2001 года, к которой не присоединился ряд стран, включая Россию и Францию. Поэтому попытка принять конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностью – это мощный первый шаг для того, чтобы объединить усилия разных стран в этом вопросе.
«Не хватает обмена информацией и международного сотрудничества, – отметил Станислав Кузнецов. – Преступники не имеют границ – мы имеем границы. Преступники обмениваются самыми современными инструментами взлома – мы не обмениваемся инструментами, как помогать друг другу защищаться. Поэтому преступники находятся на шаг впереди нас. Объединение усилий позволит решить большую часть этих проблем».
В завершение участникам дискуссии было предложено выбрать, что нужно сделать в первую очередь, чтобы повысить эффективность борьбы с киберпреступностью. С большим отрывом победил вариант «Повышать киберграмотность населения», который набрал 50% голосов. На втором месте – предложение назначить единого координатора по кибербезопасности.
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комментарии(1)
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Михаил 08:42 21.05.2025
У Сбера действительно больше инфраструктурных возможностей, чтобы закрыть такие дыры, масштаб и данные позволяют
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