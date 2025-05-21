В Пентагоне говорят, что Китай уже разработал или, вероятно, продолжает разработку оружия против спутников
19:00 20.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны США утверждает, что Китай уже разработал и, вероятно, продолжает разработку противоспутникового оружия, которое угрожает США и может ослабить космические возможности американцев. Об этом говорится в совместном заявлении министра ВВС США Троя Мейнка, начальника штаба ВВС США Дэвида Элвина и командующего Космическими силами США генерала Ченса Салтцмена, которое было распространено во время слушаний с их участием в Сенате Конгресса США.
«Китай уже разработал и, вероятно, продолжит разрабатывать противокосмическое оружие, нацеленное на спутники на орбите, чтобы ослабить и лишить нас наших космических возможностей», — утверждается в заявлении представителей Пентагона.
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