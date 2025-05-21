Пентагон может инициировать расследование обстоятельств вывода войск США из Афганистана в 2021 году

22:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Пит Хегсет поручил создать комиссию по расследованию обстоятельств вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. Об этом говорится в документе, опубликованном шефом Пентагона в социальной сети X.

«В последние три месяца министерство занималось рассмотрением этих катастрофических событий в истории наших вооруженных сил. Я пришел к заключению, что нам необходимо провести всеобъемлющее расследование, чтобы обеспечить ответственность за эти события и дать полную картину американскому народу», — говорится в опубликованном меморандуме.