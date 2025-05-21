США больше не хотят поддерживать Украину

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон выступает против включения пункта о дальнейшей поддержке Украины в заявление по итогам встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы семи (G7), которая проходит в Канаде. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ходом переговоров.



По их словам, США также против того, чтобы специальная военная операция на Украине в документе характеризовалась как «незаконная».



Встреча министров финансов стран G7 проходит в канадском городе Банф (провинция Альберта) с 20 по 22 мая.





