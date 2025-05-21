Впервые в истории Непал проводит перепись обезьян

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая в истории Непала перепись обезьян проходит в республике. Об этом сообщила газета The Kathmandu Post.



Цель этой акции — собрать точные данные из районов с высокой численностью обезьян, чтобы помочь властям разработать эффективную политику по охране природы, а также сбалансировать потребности людей и диких животных. По словам экспертов, проблемы, связанные с обезьянами, особенно уничтожение урожая и конфликты между людьми и животными, стали вопросами общенационального значения. Данные подсчета помогут в разработке дружественных по отношению к обезьянам решений и поддержке пострадавших фермеров.



Результаты этого подсчета также позволят исследователям оценить общенациональную популяцию обезьян и отслеживать изменения с течением времени. Последующая перепись через пять-шесть лет может определить, растет ли численность, и помочь правительству разработать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные стратегии.



