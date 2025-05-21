Впервые в истории Непал проводит перепись обезьян
09:30 21.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цель этой акции — собрать точные данные из районов с высокой численностью обезьян, чтобы помочь властям разработать эффективную политику по охране природы, а также сбалансировать потребности людей и диких животных. По словам экспертов, проблемы, связанные с обезьянами, особенно уничтожение урожая и конфликты между людьми и животными, стали вопросами общенационального значения. Данные подсчета помогут в разработке дружественных по отношению к обезьянам решений и поддержке пострадавших фермеров.
Результаты этого подсчета также позволят исследователям оценить общенациональную популяцию обезьян и отслеживать изменения с течением времени. Последующая перепись через пять-шесть лет может определить, растет ли численность, и помочь правительству разработать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные стратегии.
НОВОСТИ
- 14:20 21.05.2025
- Для школьников создадут линейку словарей к единому учебнику по русскому языку
- 14:10 21.05.2025
- В этом году достичь полного урегулирования на Украине вряд ли удастся - Кнайсль
- 13:35 21.05.2025
- Путин одобрил идею создания музей освобождения Курской области от ВСУ
- 13:20 21.05.2025
- Искусственный интеллект поможет людям быстрее восстанавливаться после болезней и травм
- 13:15 21.05.2025
- Самым популярным видом спорта среди россиян оказался бег
- 13:10 21.05.2025
- Западные СМИ устроили истерику после разговора Трампа и Путина - Медведчук
- 12:30 21.05.2025
- По законам шариата во Франции живут целые кварталы практически живут - эксперт
- 12:20 21.05.2025
- Через Telegram-боты мошенники похищают пароли от аккаунтов на «Госуслугах»
- 12:10 21.05.2025
- Отказ США вводить санкции против РФ указывает на раскол в НАТО - NYT
- 11:20 21.05.2025
- Во время президентского срока Байдена не проверяли на рак - WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать