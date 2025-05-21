Во время президентского срока Байдена не проверяли на рак - WSJ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-глава США Джо Байден не сдавал анализы на рак простаты в период нахождения на посту президента с 2021 по 2025 год. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя бывшего американского лидера.



Как отмечается, последний раз Байдена обследовали на наличие этого заболевания в 2014 году, когда он занимал должность вице-президента США (2009-2017). Издание не исключает, что врачи бывшего хозяина Белого дома приняли решение об отказе от его тестирования самостоятельно, не проконсультировавшись предварительно с Байденом.



Газета отмечает, что, хотя рак простаты распространен среди мужчин возраста экс-президента (Байдену 82 года), анализ крови на простатический специфический антиген не является стандартной медицинской процедурой для пациентов старше 80 лет.





