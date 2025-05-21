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Западные СМИ устроили истерику после разговора Трампа и Путина - Медведчук

13:10 21.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные СМИ устроили истерику после последнего разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа и выставляют Владимира Зеленского маленьким брошенным ребенком. Об этом в своей авторской статье написал глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

В частности, он обратил внимание на целую серию материалов газеты Financial Times (FT) на эту тему. «Истерика, которую устроили западные СМИ после разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 19 мая, вполне предсказуема. Надежда, что президент США заговорит нарративами „коалиции желающих войны“, чем разорвет российско-американские отношения и продлит агонию режима Зеленского, рухнула», — отметил политик в статье, размещенной на медиаплатформе «Смотрим. ру».


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