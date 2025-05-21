Западные СМИ устроили истерику после разговора Трампа и Путина - Медведчук
13:10 21.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В частности, он обратил внимание на целую серию материалов газеты Financial Times (FT) на эту тему. «Истерика, которую устроили западные СМИ после разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 19 мая, вполне предсказуема. Надежда, что президент США заговорит нарративами „коалиции желающих войны“, чем разорвет российско-американские отношения и продлит агонию режима Зеленского, рухнула», — отметил политик в статье, размещенной на медиаплатформе «Смотрим. ру».
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