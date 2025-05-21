Самым популярным видом спорта среди россиян оказался бег

13:15

Фото пресс-службы Сбера

Бег и спортивная ходьба оказались самыми популярными видами спорта в стране – ими занимаются 36% россиян, ведущих активный образ жизни. Такие результаты получила СберСтрахование в преддверии благотворительного забега СберПрайм Зеленый марафон, опросив жителей 37 российских городов с населением более 500 тыс. человек.

На втором месте по популярности у отечественных спортсменов езда на велосипеде (24%), на третьем – фитнес (16%). Следом идут плавание (12%), танцы (6%) и хоккей (5%). По сравнению с прошлогодним исследованием топ видов спорта не изменился, однако бег благодаря существенно возросшему интересу россиян переместился со второй позиции на лидерскую.

Две трети опрошенных (65%) занимаются спортом 1-2 раза в неделю, 23% – 1-2 раза в месяц, 12% ежедневно. При этом многие предпочитают тренироваться в теплое время года, так 63% россиян сказали, что активнее занимаются весной и летом. Почти пятая часть участников исследования (18%) с одинаковым усердием посещает тренировки в течение всего года.

Самостоятельно идут к достижению своих спортивных целей 61% россиян, 12% посещают групповые занятия, 11% используют онлайн-программы или приложения. Индивидуально под руководством тренера занимается 1% респондентов, остальные 15% выбирают формат тренировок в зависимости от ситуации.

Каждый третий опрошенный (32%) основной мотивацией для регулярных занятий спортом называет пользу для здоровья, 27% подчеркивают возможность провести время с друзьями, 19% – поддержание себя в форме. Главная причина, мешающая это осуществить, – нехватка времени, об этом рассказали 63% людей, стремящихся к постоянным тренировкам. Также среди ограничений россияне выделили противопоказания в связи с состоянием здоровья (21%), отсутствие мотивации (11%) и подходящей инфраструктуры (4%).

При этом о барьере в виде финансовой доступности сказали всего лишь 1% респондентов. Так, наиболее затратными дисциплинами, по мнению участников опроса, стали горные лыжи и сноуборд, плавание (ввиду высокой стоимости абонементов в бассейн) и хоккей. Самые доступные – это бег и спортивная ходьба, футбол, а также тренировки в тренажерном зале.

Исследование показало, что регулярные занятия зачастую не требуют существенных расходов. Так, 58% респондентов вообще не тратят деньги на спорт, 16% расходуют не более тысячи рублей в месяц, еще 20% – не более 5 тыс. руб. Более высокие суммы на свое увлечение ежемесячно необходимы лишь 6% спортсменам.

Самым спортивным городом оказался Кемерово – 60% его жителей занимаются спортом минимум раз в неделю, следом идут Набережные Челны (53%), Тюмень (50%), Иркутск (41%) и Нижний Новгород (37%). Больше всего людей, ведущих активный образ жизни среди молодежи: 30% россиян в возрасте 18-30 лет тренируется раз в неделю или чаще. При этом интересно, что среди людей более старшего возраста, спортсменов также достаточно: 26% у возрастной группы 31-40 лет, 25% у группы 41-50 лет и 23% у респондентов 51-60 лет.

«Физические нагрузки – это не только залог здоровья и отличного самочувствия, но и тренировка характера, воли к победе, целеустремленности, ответственности, – подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Эти качества помогают достигать успеха и за пределами спортплощадки – в карьере и в жизни. Разделяя ценности, которые прививает обществу активный образ жизни, мы выступаем организатором спортивных мероприятий. Совсем скоро, 31 мая, в 60 российских городах пройдет благотворительный забег Зеленый марафон, в котором попробовать свои силы могут как профессионалы, так и любители бега. Каждый атлет, вышедший на старт в этот день, окунется в атмосферу крупного спортивного события, окажется среди тысяч людей, разделяющих его увлечение, и получит огромный заряд мотивации для достижения личных рекордов».

Каждый участник благотворительного забега СберПрайм Зеленый марафон застрахован от травм в СберСтраховании на время соревнований. Защита включена в пакет участника, дополнительно ничего оформлять не нужно. Страховая сумма на одного спортсмена составляет 500 тыс. руб. Если с бегуном что-то случится, ему нужно обратиться в любую из медицинских зон, оборудованных на маршруте, после этого позвонить на номер 900 и рассказать оператору о произошедшем. Специалист сориентирует по дальнейшим шагам и даст подробные инструкции по получению компенсации. Перед участием в забеге следует внимательным образом отнестись к своему самочувствию, при недомогании лучше не выходить на старт.