Силы ПВО за ночь сбили 54 украинских БПЛА над регионами России

09:00 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 21 августа т. г. до 07:00 мск 22 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 19 БПЛА над территорией Брянской области, 11 БПЛА над территорией Волгоградской области, 8 БПЛА над территорией Ростовской области, 7 БПЛА над территорией Воронежской области, по 3 БПЛА над территориями Белгородской и Орловской областей, 2 БПЛА над территорией Курской области и 1 БПЛА над территорией Республики Крым», — сообщили в военном ведомстве.

