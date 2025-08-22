0
0
0
НОВОСТИ

Более чем в 300 вузах РФ предусмотрен перевод родивших студенток на бюджет

09:32 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число вузов, в которых предусмотрен перевод женщин, родивших ребенка в период обучения, с платного на бюджетное место, по данным ежегодного мониторинга, составило 313. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«По данным ежегодного мониторинга Минобрнауки России, в 313 вузах предусмотрен перевод женщин, родивших ребенка в период обучения в вузе, с платного на бюджетное место. Всего указанную меру поддержки получили 456 женщин, обучающихся в настоящее время. Из них 261 — за 2024 календарный год», — говорится в сообщении.

Данная возможность и соответствующий порядок определены приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» от 6 июня 2013 года.

В ведомстве также рассказали, что в 442 вузах предусмотрена выплата материальной помощи женщинам, родившим ребенка в период обучения. Выплаты получили 7 206 женщин, обучающихся в настоящее время, из них 4 425 — за 2024 год.

По информации Минобрнауки, оказание единовременной материальной помощи студенткам, вставшим на учет по беременности в ранние сроки, предусмотрено в 240 российских вузах. Такие выплаты получили 7 206 женщин, обучающихся в настоящее время, из них 1 182 — за прошлый календарный год, уточнили в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 22.08.2025
США запретили предоставлять союзникам данные о переговорах по РФ и Украине
0
104
09:05 22.08.2025
Сальдо не исключил участие России в восстановлении экономики Украины
0
135
09:00 22.08.2025
Силы ПВО за ночь сбили 54 украинских БПЛА над регионами России
0
137
21:00 21.08.2025
Трамп сообщил, что лично вместе с гвардией пойдет ночью патрулировать улицы Вашингтона
0
697
20:45 21.08.2025
Нетаньяху : Я прибыл в сектор Газа, чтобы утвердить планы армии по захвату города Газа
0
645
20:30 21.08.2025
Трамп дал две недели на определение возможности мирного урегулирования на Украине
0
712
20:30 21.08.2025
Сборник The Beatles Anthology 4 выйдет в свет в сентябре – Пол Маккартни
0
638
20:00 21.08.2025
Задержанный в Италии по подозрению в подрыве «Северных потоков» украинец раньше служил в ВСУ и СБУ - WSJ
0
693
19:45 21.08.2025
Падение БПЛА в Воронежской области привело к задержке более 70 поездов дальнего следования
0
632
18:50 21.08.2025
Экзамен для кандидатов в председатели Верховного суда РФ, так как не поступило ни одной заявки
0
708

Возврат к списку