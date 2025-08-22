Более чем в 300 вузах РФ предусмотрен перевод родивших студенток на бюджет
09:32 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число вузов, в которых предусмотрен перевод женщин, родивших ребенка в период обучения, с платного на бюджетное место, по данным ежегодного мониторинга, составило 313. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«По данным ежегодного мониторинга Минобрнауки России, в 313 вузах предусмотрен перевод женщин, родивших ребенка в период обучения в вузе, с платного на бюджетное место. Всего указанную меру поддержки получили 456 женщин, обучающихся в настоящее время. Из них 261 — за 2024 календарный год», — говорится в сообщении.
Данная возможность и соответствующий порядок определены приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» от 6 июня 2013 года.
В ведомстве также рассказали, что в 442 вузах предусмотрена выплата материальной помощи женщинам, родившим ребенка в период обучения. Выплаты получили 7 206 женщин, обучающихся в настоящее время, из них 4 425 — за 2024 год.
По информации Минобрнауки, оказание единовременной материальной помощи студенткам, вставшим на учет по беременности в ранние сроки, предусмотрено в 240 российских вузах. Такие выплаты получили 7 206 женщин, обучающихся в настоящее время, из них 1 182 — за прошлый календарный год, уточнили в ведомстве.
НОВОСТИ
- 09:20 22.08.2025
- США запретили предоставлять союзникам данные о переговорах по РФ и Украине
- 09:05 22.08.2025
- Сальдо не исключил участие России в восстановлении экономики Украины
- 09:00 22.08.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 54 украинских БПЛА над регионами России
- 21:00 21.08.2025
- Трамп сообщил, что лично вместе с гвардией пойдет ночью патрулировать улицы Вашингтона
- 20:45 21.08.2025
- Нетаньяху : Я прибыл в сектор Газа, чтобы утвердить планы армии по захвату города Газа
- 20:30 21.08.2025
- Трамп дал две недели на определение возможности мирного урегулирования на Украине
- 20:30 21.08.2025
- Сборник The Beatles Anthology 4 выйдет в свет в сентябре – Пол Маккартни
- 20:00 21.08.2025
- Задержанный в Италии по подозрению в подрыве «Северных потоков» украинец раньше служил в ВСУ и СБУ - WSJ
- 19:45 21.08.2025
- Падение БПЛА в Воронежской области привело к задержке более 70 поездов дальнего следования
- 18:50 21.08.2025
- Экзамен для кандидатов в председатели Верховного суда РФ, так как не поступило ни одной заявки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать