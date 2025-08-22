США запретили предоставлять союзникам данные о переговорах по РФ и Украине
09:20 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтонская администрация приказала разведывательному сообществу США не предоставлять членам западного альянса «Пять глаз» какие-либо данные, касающиеся переговоров с Москвой и Киевом относительно урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил в четверг телеканал CBS.
По словам его источников из числа американских должностных лиц, директор Национальной разведки США Тулси Габбард приказала американским спецслужбам «не предоставлять какую-либо информацию относительно российско-украинских переговоров о мире» членам упомянутого альянса. В него, помимо США, входят Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия.
Соответствующий документ, подписанный Габбард, датирован 20 июля. Согласно ему, упомянутую разведывательную информацию нельзя представлять гражданам других государств, если ее не публиковали ранее. Запрет не относится к сведениям, не касающимся непосредственно переговоров и полученным по дипломатическим каналам, а также к информации, которая передается Киеву для содействия военным операциям. О причинах этого запрета не сообщается.
