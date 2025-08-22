09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо не исключил участие России в восстановлении экономики Украины после подписания мирного договора.

«Все эти уступки в восстановлении экономики, в восстановлении объектов инженерной и критической инфраструктуры, они будут делаться Россией», — заявил он в интервью ТАСС.