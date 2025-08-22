Сальдо не исключил участие России в восстановлении экономики Украины
09:05 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо не исключил участие России в восстановлении экономики Украины после подписания мирного договора.
«Все эти уступки в восстановлении экономики, в восстановлении объектов инженерной и критической инфраструктуры, они будут делаться Россией», — заявил он в интервью ТАСС.
