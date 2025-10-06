0
0
146
НОВОСТИ

Минимум сутки потребуются на восстановление энергосистемы Белгородской области

12:05 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полностью восстановить энергоснабжение после атак Вооруженных сил Украины в Белгородской области получится минимум через сутки. Об этом на заседании облправительства заявил вице-губернатор по ЖКХ Сергей Довгалюк.

«Повреждения [системы энергоснабжения] значительные. Для устранения последствий нам нужны минимум сутки», — заявил он.

По словам Довгалюка, в течение суток проблемы с электроснабжением могут остаться у жителей Белгорода, Белгородского, Краснояружского и Борисовского районов, Яковлевского и Грайворонского округов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ вечером 5 октября были повреждены объекты электроснабжения региона, без света оставались около 40 тыс. человек. По состоянию на утро, порядка 5,4 тыс. жителей региона все еще остаются без электричества.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 06.10.2025
Нобелевская премия по медицине присуждена за открытия в области иммунитета
0
0
12:32 06.10.2025
Украина без разведданных Запада не смогла использовать потенциал HIMARS, признал Залужный
0
96
12:20 06.10.2025
ФСБ предотвратила теракты на еврейских культовых объектах в Пятигорске и Красноярске
0
117
12:00 06.10.2025
Нарышкин назвал обман устойчивой чертой большинства политиков Запада
0
138
11:32 06.10.2025
Медведев не исключает, что дроны в Европе — это «провокации бандеровцев»
0
195
11:25 06.10.2025
Более 15 тыс. спортсменов приняли участие в полумарафоне «Моя столица»
0
187
11:20 06.10.2025
Премьер Франции подал в отставку на фоне критики нового состава правительства
0
229
11:05 06.10.2025
Два человека пострадали из-за падения обломков БПЛА на территории Туапсинского НПЗ
0
247
11:00 06.10.2025
Индия рассматривает закупку у РФ дополнительных пяти систем ПВО С-400 — СМИ
0
229
10:32 06.10.2025
Высокие ставки повлияли на потенциал роста экономики РФ — Решетников
0
277

Возврат к списку