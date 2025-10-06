Минимум сутки потребуются на восстановление энергосистемы Белгородской области
12:05 06.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полностью восстановить энергоснабжение после атак Вооруженных сил Украины в Белгородской области получится минимум через сутки. Об этом на заседании облправительства заявил вице-губернатор по ЖКХ Сергей Довгалюк.
«Повреждения [системы энергоснабжения] значительные. Для устранения последствий нам нужны минимум сутки», — заявил он.
По словам Довгалюка, в течение суток проблемы с электроснабжением могут остаться у жителей Белгорода, Белгородского, Краснояружского и Борисовского районов, Яковлевского и Грайворонского округов.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ вечером 5 октября были повреждены объекты электроснабжения региона, без света оставались около 40 тыс. человек. По состоянию на утро, порядка 5,4 тыс. жителей региона все еще остаются без электричества.
