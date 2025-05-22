Средства ПВО уничтожили дроны, летевшие на Москву - Собянин

17:45 Источник: Интерфакс

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще нескольких беспилотников, летевших на Москву. "Уничтожено ещё три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее Собянин сообщал о том, что ПВО уничтожило четыре беспилотника, летевших на Москву.