Отказ Франции предоставить Индии исходники ПО на истребителях Rafale вызвал вопросы у Греции

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция сохраняет строгий контроль над технологиями продаваемых за рубеж истребителей Rafale («Рафаль»), отказываясь предоставлять странам-покупателям критически важные элементы программного обеспечения (ПО) этих самолетов, которые нужны для их полноценного использования. Об этом сообщил греческий информационный портал newsbeast.gr.

По его словам, Франция не передала Индии исходные коды программного обеспечения истребителей Rafale, что породило в Греции вопросы в отношении приобретенных ею у Франции таких самолетов. «Rafale в основном функционируют как технологические платформы под французским управлением, причем каждая страна получает право на их использование, но не полное владение их технологиями. Случай с отказом Франции передать Индии исходные коды ПО истребителей Rafale выдвигает на первый план вопрос, который напрямую касается нашей страны: насколько „нашими“ являются сверхсовременные истребители, приобретенные ВВС Греции, и насколько мы действительно обладаем технологической автономией в случае кризиса?», — задается вопросом издание.