0
0
461
НОВОСТИ

Отказ Франции предоставить Индии исходники ПО на истребителях Rafale вызвал вопросы у Греции

19:45 21.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция сохраняет строгий контроль над технологиями продаваемых за рубеж истребителей Rafale («Рафаль»), отказываясь предоставлять странам-покупателям критически важные элементы программного обеспечения (ПО) этих самолетов, которые нужны для их полноценного использования. Об этом сообщил греческий информационный портал newsbeast.gr.

По его словам, Франция не передала Индии исходные коды программного обеспечения истребителей Rafale, что породило в Греции вопросы в отношении приобретенных ею у Франции таких самолетов. «Rafale в основном функционируют как технологические платформы под французским управлением, причем каждая страна получает право на их использование, но не полное владение их технологиями. Случай с отказом Франции передать Индии исходные коды ПО истребителей Rafale выдвигает на первый план вопрос, который напрямую касается нашей страны: насколько „нашими“ являются сверхсовременные истребители, приобретенные ВВС Греции, и насколько мы действительно обладаем технологической автономией в случае кризиса?», — задается вопросом издание.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 21.05.2025
Израиль собирается взять под контроль всю Газу по завершении операции «Колесницы Гидеона» - Нетаньяху
0
381
20:28 21.05.2025
Сикорский: Балтийское море в настоящее время является самым опасным морем в мире
0
402
19:30 21.05.2025
Силы ПВО продолжают отражать атаки на Москву украинских дронов, уничтожено более 15 БПЛА
0
439
19:00 21.05.2025
Пашинян заявил, что оценивает динамику отношений с РФ позитивно
0
440
18:35 21.05.2025
В Белом доме считают, что риск конфликта между Арменией и Азербайджаном сохраняется
0
453
18:28 21.05.2025
Рубио: Безответственно, когда две крупнейшие ядерные державы на планете не общаются друг с другом
0
454
18:06 21.05.2025
Крым становится самым популярным направлением для внутреннего туризма
0
464
18:06 21.05.2025
УФНС по Москве сохраняет высокие показатели налоговых поступлений
0
438
17:45 21.05.2025
Средства ПВО уничтожили дроны, летевшие на Москву - Собянин
0
470
17:04 21.05.2025
В России зарегистрированы первые климатические проекты в строительной сфере
0
470

Возврат к списку