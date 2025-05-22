Силы ПВО продолжают отражать атаки на Москву украинских дронов, уничтожено более 15 БПЛА
19:30 21.05.2025 Источник: Интерфакс
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что военными отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву.
"Военные отразили атаку ещё двух украинских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Ранее мэр сообщал, что силами ПВО отражена атака 16 беспилотников, летевших на столицу.
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