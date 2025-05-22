Румыния готова поддерживать Киев и увеличить расходы на нужды НАТО - Дан

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Румыния готова увеличить свои расходы на оборону и достичь новых целей НАТО даже в условиях сокращения собственного рекордного бюджетного дефицита. Об этом заявил избранный президент страны Никушор Дан в интервью британской газете Financial Times.



«Да, я это поддерживаю, — сказал Дан, отметив, что сроки повышения оборонных расходов еще предстоит обсудить с США и другими союзниками. — Мы остаемся частью общеевропейских усилий по поддержке Украины <…> Это значит, что мы продолжим оказывать ей помощь и будем участвовать в обеспечении ее безопасности».



В 2024 году в Румынии был зарегистрирован самый высокий бюджетный дефицит в Евросоюзе в 9,3%, сообщал портал g4media.ro. Румыния разработала план налоговой консолидации для сокращения дефицита с 9,3% в прошлом году до 7% в этом году. Однако данные на начало года показывают, что дефицит остается высоким в то время, как экономика простаивает.





