Telegram и WhatsАpp все чаще применяются спецслужбами Киева для вербовок - ФСБ

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские спецслужбы все чаще применяют мессенджеры Telegram и WhatsАpp для вербовки, в том числе для диверсионной деятельности. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России в связи с задержанием в Тверской области двух подростков, готовивших по указанию украинского куратора поджог одного из зданий Минобороны в Вышнем Волочке.



«ФСБ России информирует о том, что украинские спецслужбы все чаще использует мессенджеры Telegram и WhatsАpp в своей противоправной деятельности», — говорится в сообщении ЦОС.



«В телефонах несовершеннолетних обнаружена переписка в мессенджере Telegram с куратором, присяга боевикам запрещенной в России украинской террористической организации, а также видеоотчеты о проведении разведки объектов нападений и изготовлении средств террора (зажигательных устройств — прим. ТАСС)», — сообщили в ФСБ.





