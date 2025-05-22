0
0
204
НОВОСТИ

Telegram и WhatsАpp все чаще применяются спецслужбами Киева для вербовок - ФСБ

10:20 22.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские спецслужбы все чаще применяют мессенджеры Telegram и WhatsАpp для вербовки, в том числе для диверсионной деятельности. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России в связи с задержанием в Тверской области двух подростков, готовивших по указанию украинского куратора поджог одного из зданий Минобороны в Вышнем Волочке.

«ФСБ России информирует о том, что украинские спецслужбы все чаще использует мессенджеры Telegram и WhatsАpp в своей противоправной деятельности», — говорится в сообщении ЦОС.

«В телефонах несовершеннолетних обнаружена переписка в мессенджере Telegram с куратором, присяга боевикам запрещенной в России украинской террористической организации, а также видеоотчеты о проведении разведки объектов нападений и изготовлении средств террора (зажигательных устройств — прим. ТАСС)», — сообщили в ФСБ.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 22.05.2025
В Сбере уверены, что без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно
0
6
12:10 22.05.2025
Введение налогов для неработающих официально граждан не поддержали более 60% россиян
0
48
11:30 22.05.2025
Для сдачи ЕГЭ стали чаще выбирать физику, биологию и химию - Кравцов
0
136
11:20 22.05.2025
В аэропорту Жуковский введены временные ограничения - Росавиация
0
145
10:20 22.05.2025
На будущее детей откладывают более 60% родителей - опрос
0
196
10:13 22.05.2025
Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» стартует в Москве 24 мая
0
218
10:10 22.05.2025
Румыния готова поддерживать Киев и увеличить расходы на нужды НАТО - Дан
0
224
09:30 22.05.2025
В 2025 году принципиальных изменений в ЕГЭ не будет - Кравцов
0
277
09:20 22.05.2025
Во время летнего отпуска каждый пятый россиянин планирует работать - опрос
0
272
09:15 22.05.2025
Над Калужской областью ночью были сбиты девять БПЛА
0
266

Возврат к списку