Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» стартует в Москве 24 мая

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IX Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» состоится в Москве 24 мая. По данным столичного департамента спорта, в нем планируют участвовать более 40 тыс. любителей бега, что будет рекордом для подобных событий.

Стартовать и финишировать спортсмены в самом центре мегаполиса – на Васильевском спуске. Участники побегут четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км. Маршруты будут проложены по центру столицы РФ, так что атлеты смогут насладиться не только бегом, но и лучшими видами на знаковые места Москвы, такие как Кремль, храм Христа Спасителя, высотка МИД, Дом правительства РФ.

Во время состязаний будет действовать специальная фан-зона, где запланирована развлекательная программа для болельщиков и участников забега. Тем, кто не сможет выйти на старт 24 мая смогут наблюдать за забегами онлайн.

Полумарафон стартует одновременно во всех регионах РФ от Камчатки до Калининграда и проводится при поддержке Министерства спорта РФ и департамента спорта Москвы. Планируется что на старты «ЗаБег.РФ» смогут выйти более 180 тыс. человек.