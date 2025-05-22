Российские студенты создали двигатель, увеличивающий дальность полета БПЛА

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Студенты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали новый тип двигателя для дронов, который позволяет более экономно расходовать топливо во время полета, что увеличит его дальность. Об этом сообщила пресс-служба вуза.



Установка является чем-то средним между самолетным и автомобильным двигателями, уточнили создатели. Ключевыми компонентами в ней выступают поршень, создающий мощный поток воздуха, камера сгорания, разгоняющая его, и турбина, которая преобразует скорость в механическое вращение.



«Эффективность нашей установки на 5-10% выше, чем у двигателей внутреннего сгорания, которые сейчас используются в беспилотниках, что повышает максимальную дальность полета, при этом снижая расход топлива», — отметил студент кафедры «Авиационные двигатели» ПНИПУ Даниил Власов, чьи слова приводит пресс-служба университета.







