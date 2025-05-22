За продажу энергетиков детям введен штраф до 500 тыс. рублей

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении штрафов до 500 тыс. рублей за продажу несовершеннолетним энергетических напитков.



Документ внесла в палату парламента группа депутатов в декабре прошлого года. В первом чтении он был принят в марте. Новой нормой дополняется Кодекс РФ об административных правонарушениях. Так, за продажу несовершеннолетнему безалкогольного тонизирующего напитка, в том числе энергетического, для граждан предусмотрен штраф в размере до 50 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит до 200 тыс. рублей, а для юридических — до 500 тыс. рублей.





