На мероприятиях AI Journey эксперты расскажут о последних трендах в сфере искусственного интеллекта

15:55

В рамках мероприятий AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») Сбер традиционно проведет сессии по искусственному интеллекту (AI) в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани и на федеральной территории «Сириус». Мероприятия пройдут с июня по ноябрь 2025 года, первое состоится уже 2 июня в Нижнем Новгороде на конференции ЦИПР.

Представители технологических компаний, научные эксперты и исследователи расскажут о последних трендах в области генеративного искусственного интеллекта в России и мире, развитии AI-агентов, дизраптах и ключевых кейсах использования AI в бизнесе, медицине, госуправлении и других сферах. Сессии AI Journey будут полезны всем, кто интересуется анализом данных, следит за AI-трендами и решает личные, профессиональные и корпоративные задачи с помощью новых технологий.

«Мы в Сбере постоянно следим за ключевыми трендами, разрабатываем передовые AI-решения для человека, бизнеса и государства, поддерживаем отечественные фундаментальные и прикладные исследования в этой области и ученых, которые их проводят, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – И не менее важно для нас рассказывать о том, что происходит, повышать уровень знаний и формировать доверие к новой технологии у людей, чтобы они могли использовать ее для улучшения качества своей жизни. Я приглашаю всех желающих принять участие в региональных мероприятиях AI Journey. Год назад свыше 4000 человек посетили AI-сессии, а трансляции посмотрели почти миллион раз. Уверен, что в нынешнем году число участников вырастет, а сами мероприятия подарят ценные знания».