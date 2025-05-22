Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границ с Украиной - Путин

18:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины, российские войска эту задачу сейчас решают. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на оперативном совещании с членами правительства.

«Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают», — отметил глава государства.