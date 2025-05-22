0
0
0
НОВОСТИ

Требование по обязательной продаже валютной выручки продлено до 30 апреля 2026 г

20:30 22.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России в рамках реализации указа президента утвердило постановление, продлевающее требования по обязательной продаже валютной выручки до 30 апреля 2026 года. Принятое решение обеспечит прогнозируемость притока иностранной валюты на внутренний рынок, сообщается в телеграм-канале правительства.

Так, с 25 мая 2025 года экспортеры, включенные в утвержденный указом президента перечень, обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:20 22.05.2025
Россия получила от Украины список для обмена по формуле «1000 на 1000» - Песков
0
258
18:05 22.05.2025
Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границ с Украиной - Путин
0
342
17:00 22.05.2025
В Берлине опасаются, что США могут договориться с Россией, отменить санкции и наладить торговлю - СМИ
0
356
16:30 22.05.2025
До конца 2030 года будет продлена нулевая ставка НДС для гостиничного бизнеса
0
304
15:55 22.05.2025
На мероприятиях AI Journey эксперты расскажут о последних трендах в сфере искусственного интеллекта
0
339
15:42 22.05.2025
Израиль полностью отозвал свою делегацию с переговоров по Газе
0
378
14:30 22.05.2025
В России необходимо усилить поддержку детского кино - Бурляев
0
397
14:20 22.05.2025
Победа прозападного кандидата в Румынии не решит глубокий политический кризис - СМИ
0
440
13:50 22.05.2025
СберИндекс проведет хакатон по работе с муниципальными данными
0
388
13:40 22.05.2025
Польша планирует патрулировать Балтику дронами
0
439

Возврат к списку