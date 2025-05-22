Требование по обязательной продаже валютной выручки продлено до 30 апреля 2026 г

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России в рамках реализации указа президента утвердило постановление, продлевающее требования по обязательной продаже валютной выручки до 30 апреля 2026 года. Принятое решение обеспечит прогнозируемость притока иностранной валюты на внутренний рынок, сообщается в телеграм-канале правительства.

Так, с 25 мая 2025 года экспортеры, включенные в утвержденный указом президента перечень, обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам.