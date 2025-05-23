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НОВОСТИ

Предложение ЕС снизить потолок цен на нефть из России в США пока не приняли - СМИ

21:10 22.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США пока не приняли предложение Группы семи (G7) снизить потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейского чиновника.

По данным агентства, на совещании министров финансов G7 Европейский союз предложил снизить цены на поставляемую морем российскую нефть до $50 за баррель. США отказались от этого предложения, заявив, что снижение рыночных цен на нефть уже наносит ущерб России. Однако в перспективе США открыты к подобной идее. Агентство подчеркивает, что обсуждения не закончены.

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