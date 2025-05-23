Почти 160 украинских дронов сбито за прошедший день над регионами России – МО РФ

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за день уничтожили 159 украинских беспилотников над регионами России, из них 22 — над Московским регионом, сообщили в Минобороны России.

«22 мая с 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 159 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 22 БПЛА — над территорией Московского региона, 53 — над территорией Курской области, 54 — над территорией Орловской области, 13 БПЛА сбито над территорией Тульской области, 6 БПЛА — над территорией Брянской области, 4 БПЛА сбито над территорией Тверской области, 4 БПЛА — над территорией Рязанской области, 2 — над территорией Калужской области и 1 — над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.