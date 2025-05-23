Экс-главком ВСУ считает, что возврат к границам 1991 или 2022 годов на данный момент невозможен
22:00 22.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не должна ждать чуда и возврата к границам 1991 или 2022 года. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ныне занимающий должность посла Украины в Лондоне.
«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо, на какого-то белого лебедя, который на Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и что после этого будет большое счастье», — сказал он на полях форума «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире», его слова приводит агентство РБК-Украина. По мнению Залужного, это невозможно до тех пор, пока у России есть в достаточном количестве ресурсы.
Он добавил, что в настоящее время Украина оказалась в «катастрофическом экономическом положении», также Киев испытывает нехватку человеческого ресурса для ведения боевых действий.
НОВОСТИ
- 21:30 22.05.2025
- Почти 160 украинских дронов сбито за прошедший день над регионами России – МО РФ
- 21:10 22.05.2025
- Предложение ЕС снизить потолок цен на нефть из России в США пока не приняли - СМИ
- 20:30 22.05.2025
- Требование по обязательной продаже валютной выручки продлено до 30 апреля 2026 г
- 18:20 22.05.2025
- Россия получила от Украины список для обмена по формуле «1000 на 1000» - Песков
- 18:05 22.05.2025
- Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границ с Украиной - Путин
- 17:00 22.05.2025
- В Берлине опасаются, что США могут договориться с Россией, отменить санкции и наладить торговлю - СМИ
- 16:30 22.05.2025
- До конца 2030 года будет продлена нулевая ставка НДС для гостиничного бизнеса
- 15:55 22.05.2025
- На мероприятиях AI Journey эксперты расскажут о последних трендах в сфере искусственного интеллекта
- 15:42 22.05.2025
- Израиль полностью отозвал свою делегацию с переговоров по Газе
- 14:30 22.05.2025
- В России необходимо усилить поддержку детского кино - Бурляев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать