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Экс-главком ВСУ считает, что возврат к границам 1991 или 2022 годов на данный момент невозможен

22:00 22.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не должна ждать чуда и возврата к границам 1991 или 2022 года. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, ныне занимающий должность посла Украины в Лондоне.

«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо, на какого-то белого лебедя, который на Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и что после этого будет большое счастье», — сказал он на полях форума «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире», его слова приводит агентство РБК-Украина. По мнению Залужного, это невозможно до тех пор, пока у России есть в достаточном количестве ресурсы.

Он добавил, что в настоящее время Украина оказалась в «катастрофическом экономическом положении», также Киев испытывает нехватку человеческого ресурса для ведения боевых действий.

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