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Священника канонической УПЦ насильно мобилизовали в Тернопольской области

10:30 23.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военкомы принудительно мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области на западе страны. Об этом сообщает пресс-служба Ровненской епархия УПЦ.

По ее информации, протоиерей Владислав Батюк, настоятель Свято-Троицкой общины в селе Дружба, был задержан военкомами в городе Почаев, когда священнослужитель возвращался с богослужения. «Священника без объяснений доставили в военкомат в городе Кременец, где незаконно содержат», — говорится в сообщении.

Это уже далеко не первый случай насильственной мобилизации священников УПЦ.


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