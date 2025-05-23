Священника канонической УПЦ насильно мобилизовали в Тернопольской области

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военкомы принудительно мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Тернопольской области на западе страны. Об этом сообщает пресс-служба Ровненской епархия УПЦ.



По ее информации, протоиерей Владислав Батюк, настоятель Свято-Троицкой общины в селе Дружба, был задержан военкомами в городе Почаев, когда священнослужитель возвращался с богослужения. «Священника без объяснений доставили в военкомат в городе Кременец, где незаконно содержат», — говорится в сообщении.



Это уже далеко не первый случай насильственной мобилизации священников УПЦ.





