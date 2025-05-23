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В 2025 году за британским подданством обратилось рекордное число граждан США

11:30 23.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число граждан США, претендующих на подданство Великобритании, в начале 2025 года достигло рекордного уровня, что связывают с переизбранием Дональда Трампа на пост президента. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на официальную статистику.

За первые три месяца 2025 года за получением британского гражданства обратились более 1,9 тыс. граждан США — на 12% больше, чем в четвертом квартале 2024 года. По словам юристов, политическая нестабильность в Америке привела к резкому росту заявлений на получение виз и гражданства Великобритании, особенно после объявлений Трампа о тарифах. «Люди уезжают из-за страха, разочарования и [отсутствия] финансовой, а также личной безопасности», — утверждает директор юридической фирмы Immigration Advice Service Оно Окерега.

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