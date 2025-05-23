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Попытки лишить Венгрию голоса говорят о противоречиях внутри Европы - Песков

14:40 23.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Слушание Совета ЕС по вопросу о лишении Венгрии права голоса является проявлением внутриевропейских противоречий, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В самом ЕС сейчас, конечно, наблюдаются определенные противоречия. Существует такой определенный мейнстрим еэсовский, европейский, который абсолютно не нравится целому ряду европейских стран, которые являются сторонниками более самостоятельной политики, суверенной политики, которые являются сторонниками неущемления собственных интересов. На фоне этого противоречия растут», — констатировал представитель Кремля. «Это одно из проявлений этих противоречий», — подчеркнул он.

Совет ЕС проведет 27 мая слушание по вопросу о лишении Венгрии права голоса в сообществе в соответствии со статьей 7 Договора о Европейском союзе. Эта статья предполагает возможность приостановки отдельных прав государств объединения, в том числе права голоса представителя страны в Совете ЕС, в связи с действиями, идущими вразрез с общими ценностями. Ранее британская газета Financial Times проинформировала, что многие чиновники Евросоюза обсуждали тему лишения Будапешта права голоса из-за имеющейся у него возможности заблокировать ключевые решения сообщества, прежде всего имеющие отношение к России.


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