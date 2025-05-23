США могут утратить интерес к Украине и ЕС надо быть к этому готовым - МИД Польши

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюзу следует подготовиться к тому, что США перестанут проявлять интерес не только к делам Украины, но и Европы. Такое мнение выразил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.



«Мы должны подготовиться к тому, что США полностью утратят интерес не только в отношении Украины, но и Европы», — написал Сикорский в статье для французской газеты Le Monde.



По словам главы польского МИД, в текущих геополитических реалиях такая ситуация ставит перед ЕС экзистенциальный выбор — играть на одной арене с крупнейшими державами и участвовать в мировой истории или «осудить себя на отчуждение». Министр считает, что Европа выбрала первый путь и уже многое для этого сделала, в частности, увеличила расходы на оборону.





