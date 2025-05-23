США могут утратить интерес к Украине и ЕС надо быть к этому готовым - МИД Польши
14:45 23.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы должны подготовиться к тому, что США полностью утратят интерес не только в отношении Украины, но и Европы», — написал Сикорский в статье для французской газеты Le Monde.
По словам главы польского МИД, в текущих геополитических реалиях такая ситуация ставит перед ЕС экзистенциальный выбор — играть на одной арене с крупнейшими державами и участвовать в мировой истории или «осудить себя на отчуждение». Министр считает, что Европа выбрала первый путь и уже многое для этого сделала, в частности, увеличила расходы на оборону.
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